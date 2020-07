Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mandanda revient sur le choix d'André Villas-Boas !

Publié le 15 juillet 2020 à 19h45 par La rédaction

Annoncé partant après le départ de son ami et directeur sportif Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas a finalement pris la décision de rester à l’OM afin de disputer la Ligue des Champions avec le club phocéen. De quoi ravir les joueurs marseillais et notamment Steve Mandanda…

Le départ d’Andoni Zubizarreta aurait pu tout chambouler à l’OM. Le directeur sportif espagnol, grand ami du coach phocéen André Villas-Boas, a quitté le club en mai dernier. Une décision qui avait fait planer le doute sur l’avenir du Portugais à l’OM, lui qui avait, à maintes reprises, exprimé son désir de continuer à collaborer avec Zubizarreta. Finalement, Villas-Boas a décidé de rester pour jouer la Ligue des Champions, et sa décision a été très appréciée par les supporters et aussi des joueurs de l’OM…

« On est content qu'il reste avec nous »