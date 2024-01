Mercato - OM : Un buteur à 15M€ ouvre la porte à un transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Auteur d'une saison majuscule sous les couleurs du Los Angeles FC, Denis Bouanga pourrait quitter la MLS par la grande partie. Pour des raisons sportives, mais aussi familiales, l'international gabonais souhaiterait retourner en Europe. Comme annoncé par le 10Sport.com, l'attaquant figure sur les tablettes de nombreuses équipes, notamment de l'OM.

Denis Bouanga s'est fait un nom outre-Atlantique. Meilleur buteur de la saison régulière et des playoffs, le joueur du Los Angeles FC a joué un rôle important dans la bonne saison de son équipe. Questionné sur son passage en MLS, l'ancien attaquant de l'ASSE en retire un bilan positif.

Bouanga veut tourner la page MLS

« Cette aventure américaine s’est bien passée, malgré trois finales perdues. On aurait pu aller chercher un peu plus haut je pense. C’est un championnat qui me plaît, ou il y a pleins d’espaces. C’était le seul club qui me voulait vraiment et qui voulait connaître mon ressenti. Et comme je l’ai dit, je ne voulais pas être une seconde option. Je voulais aller dans un club où je joue » a confié Bouanga lors du Football Show sur beIN SPORTS. Mais après deux ans aux Etats-Unis, le joueur a le mal du pays. L'international gabonais souhaite retrouver la France. Comme annoncé par le 10Sport.com, l'OM apprécie son profil, tout comme le RC Lens et Rennes.

« J’aimerais retourner en Europe »