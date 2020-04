Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un attaquant de Villas-Boas déjà promis au départ ?

Publié le 4 avril 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

L’OM étant contraint de vendre l’été prochain, Valère Germain semble être l’un des candidats idéaux au départ. Explications.

« Aujourd’hui, je prends beaucoup de plaisir ici et je n'ai pas encore réfléchi à mon futur. Quand on prend du plaisir au quotidien, même si on joue un peu moins, ça passe mieux (…) On verra cet été », indiquait Valère Germain en février dernier sur son avenir à l’OM, lui qui n’aura plus qu’une année de contrat avec le club phocéen en juin prochain. Et son statut de remplaçant en plus de cette situation contractuelle pourraient bien dicter l’avenir de l’attaquant de l’OM…

Germain vers un départ inéluctable ?

En effet, André Villas-Boas n’étant pas disposé à changer son 4-3-3 pour un 4-4-2 qui profiterait plus à Valère Germain, l’OM ne devrait pas chercher à prolonger l’ancien attaquant de l’AS Monaco. Et vu sa situation financière actuelle, le club marseillais devrait donc logiquement chercher à refourguer Germain sur le marché lors du prochain mercato estival plutôt que de prendre le risque de le voir partir libre en 2021.