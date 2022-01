Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un attaquant de Sampaoli sur le départ ?

Publié le 27 janvier 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Très courtisé en cette période de mercato hivernal, Bamba Dieng pourrait finir par quitter l’OM si une offre à hauteur de 15M€ venait à être formulée dans ce dossier.

Récemment interrogé en conférence de presse sur un éventuel départ d’Arkadiusz Milik ou Bamba Dieng cet hiver avec l’arrivée de Cédric Bakambu, le président de l’OM Pablo Longoria faisait une annonce très claire : « Absolument pas ! On disait qu'on avait besoin de ce type de profil offensif. Bakambu a joué comme ailier, en second attaquant, comme premier attaquant... C'est un profil qui offre beaucoup de solutions individuelles. Dans le marché actuel, c'est difficile à trouver. C'est de plus en plus rare » . Et pourtant, la réalité serait bien différente dans l’esprit des dirigeants de l’OM…

Dieng aurait un bon de sortie

Comme l’a annoncé La Provence mercredi, Bamba Dieng pourrait effectivement quitter l’OM avant la fin du mercato si une offre de 15M€ arrive sur le bureau de Pablo Longoria dans les prochains jours. L’attaquant sénégalais, sous contrat jusqu’en juin 2024, ne serait pas contre l’idée d’un départ alors qu’Aston Villa serait très attiré par son profil.