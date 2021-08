Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gros retour de flamme pour un attaquant de Liga !

Publié le 10 août 2021 à 23h00 par La rédaction

En cas de départ de Dario Benedetto, l’OM pourrait passer à l’action pour l’avant-centre de la Real Sociedad Willian José.

Après un début de mercato très actif, l’OM est désormais dans une position d’attente. Il faut impérativement vendre avant de pouvoir recruter à nouveau. Et si Pablo Longoria réussissait à se séparer de quelques valeurs marchandes de l’effectif, il se mettrait en quête d’un ou deux latéraux droits, un milieu offensif et un numéro 9. Si le départ de Dario Benedetto vers l’Espagne se concrétise, l’OM devrait recruter un autre attaquant.

L'OM sur Willian José ?