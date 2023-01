Mercato - OM : Après l'avoir blacklisté, Tudor lui déclare sa flamme

La rédaction

Ce samedi lors des 32èmes de finale de la Coupe de France, l’Olympique de Marseille affrontait le club voisin d’Hyères. Malgré une victoire 2-0 grâce à des buts d’Alexis Sanchez sur penalty et Bamba Dieng, le coach marseillais Igor Tudor était mécontent du match qu’il a vu, parlant même d’un match à oublier. Néanmoins, la prestation du Sénégalais a conquis le technicien croate.

Fidèle à lui-même, le volcanique entraîneur de l’Olympique de Marseille, Igor Tudor, ne se contente pas de peu. Il a en effet peu goûté de la prestation de son équipe face à Hyères, qui évolue en Nationale 2, même si Bamba Dieng l'a séduit.

« Bamba a bien joué »

Interrogé sur la performance de son attaquant camerounais, Igor Tudor ne s’est pas attardé sur la prestation du numéro 12 olympien. Via des propos relayés par Le Phocéen , il estime que « Bamba a bien joué, il a marqué, il aurait pu marquer d'autres buts. »

Confiance retrouvée pour Dieng

Ce n’est pas un scoop, entre Igor Tudor et Bamba Dieng, il n’est pas question de partir en vacances ensemble. Indésirable et poussé vers la sortie par Tudor cet été, le Camerounais est peu à peu revenu dans l’effectif marseillais depuis la fin septembre, mais voit son club s'activer à chercher des renforts offensifs qui pourraient lui barrer la route. La Coupe de France lui permet néanmoins de grapiller du temps de jeu et de marquer, de bon augure pour la suite de son aventure à l'OM.