Snobé par la FFF, Zinedine Zidane veut reprendre du service

Depuis plus d’un an et demi, Zinedine Zidane attendrait une ouverture en Équipe de France. Néanmoins, Didier Deschamps a vu son contrat être prolongé jusqu’en 2026, incitant Zidane à chercher un nouveau challenge.

Zinedine Zidane ne s’en est pas caché. Depuis son deuxième départ du Real Madrid au printemps 2021, le champion du monde n’a pris aucune équipe en main. Et ce n’était pas faute d’avoir un joli marché puisque Zidane a été annoncé à Manchester United, Chelsea et notamment au PSG avant que Christophe Galtier soit nommé au poste d’entraîneur.

Zidane voulait entraîner l’Équipe de France

Pour L’Équipe en juin dernier, Zinedine Zidane expliquait vouloir devenir sélectionneur de l’Équipe de France. « J'en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l'espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j'ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France. J'ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c'est la plus belle des choses qui me soit arrivée ! » . Cependant, la Fédération française de football a maintenu sa confiance en Didier Deschamps en prolongeant son contrat jusqu’en juin 2026.

