Le PSG veut combler Mbappé sur le mercato, une réponse tombe

Thomas Bourseau

Harry Kane pourrait être l’une des figures phares du mercato estival de 2023 en raison de sa situation contractuelle à Tottenham. Kylian Mbappé serait susceptible d’être comblé par ce recrutement. Et son transfert tiendrait à un fil.

Kylian Mbappé n’a pas caché son agacement par deux fois depuis le début de la saison. Alors qu’on lui aurait promis le recrutement d’un attaquant de pointe lors du dernier mercato estival, Mbappé n’a pas vu un buteur autour duquel il pourrait tourner, déposer ses valises au PSG. De quoi donner des idées à Mauricio Pochettino qui a dévoilé à The Athletic dernièrement que le complément idéal à Kylian Mbappé serait Harry Kane.

Mbappé verrait d’un bon oeil l’arrivée de Kane au PSG

Et le message ne serait pas passé inaperçu. Selon Ok Diario , Harry Kane aurait été un nom mentionné par Kylian Mbappé lors de discussions avec sa direction en marge du prochain mercato estival, moment où il ne restera plus qu’une année sur le contrat d’Harry Kane à Tottenham.

Le PSG vise un champion du monde, une réponse tombe déjà https://t.co/0SRiTv3U54 pic.twitter.com/TpAqzxX3MJ — le10sport (@le10sport) January 7, 2023

Kane prêt à partir si Conte ne reste pas à Tottenham