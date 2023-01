Il fixe une condition pour signer avec l’OM

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que son départ était d’actualité l’été dernier, Bamba Dieng est finalement resté à l’OM, et il pourrait s’inscrire dans la durée avec la formation phocéenne. Après avoir voulu s’en séparer, Pablo Longoria espère désormais prolonger l’attaquant sénégalais. Une réunion est d’ailleurs programmée dans les prochains jours, alors que le principal intéressé attend d’en savoir plus sur son rôle dans le projet.

Cherchant à renflouer les caisses de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria n’a pas hésité à placer Bamba Dieng sur la liste des transferts, alors que l’attaquant sénégalais sortait d’une saison prometteuse. Mais l’attaquant sénégalais n’a finalement pas quitté l’OM, notamment à cause d’un échec lors de la visite médicale à l’OGC Nice. Depuis, il tente de trouver une place dans le onze d’Igor Tudor.

Bamba Dieng est revanchard

Buteur contre Strasbourg (2-2) en octobre dernier, Bamba Dieng n’a plus été titularisé depuis. Ce samedi, il devrait débuter contre Hyères (15h30) en Coupe de France, l’occasion pour lui de briller sous les yeux d’Igor Tudor. Selon L’Équipe , le joueur de 22 ans a promis à son entourage d’être « décisif », alors que ses proches espèrent le voir inscrire un doublé pour enfin lancer sa saison. Un moyen également de montrer à Pablo Longoria qu’il mérite sa place au sein de l’OM, au moment où son avenir reste flou.

Le Sénégalais veut être fixé sur son rôle