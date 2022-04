Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Trois transferts sont déjà bouclés pour Pablo Longoria !

Publié le 19 avril 2022 à 11h10 par La rédaction

Actuellement prêtés à l'OM avec option d'achat, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez et Cengiz Ünder seront bel et bien transférés au sein du club phocéen en fin de saison !

Chaque saison ou presque, l’Olympique de Marseille connait un mercato estival très rythmé. Celui de 2022 ne dérogera pas à la règle, avec plusieurs dossiers importants à traiter. En effet, ces derniers mois, le président Pablo Longoria a multiplié les opérations sous la forme de prêt avec option d'achat quasi-obligatoire, et il avait fait une grande annonce à ce sujet en décembre dernier dans les colonnes de L'Equipe : « Guendouzi et Ünder, c’est lié au maintien. Pau Lopez, s’il dispute 20 matches. Ce sont des options pratiquement automatiques », assurait le président de l'OM. Et la tendance se confirme pour ces trois dossiers...

Des renforts importants pour l’OM