Mercato - PSG : L’offre folle du Qatar pour la prolongation de Mbappé !

Publié le 19 avril 2022 à 10h45 par B.C.

Prêt à tout pour conserver Kylian Mbappé, l’émir du Qatar serait disposé à offrir les pleins pouvoirs à l’attaquant du PSG, en plus d’un salaire colossal.

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, Kylian Mbappé n’a toujours pas révélé sa décision concernant la suite de sa carrière. Grande priorité du Real Madrid, l’international français reste à l’écoute des arguments du PSG et n’a toujours pas tranché pour son avenir comme vous l’a récemment annoncé le10sport.com. À Paris, on espère ainsi toujours convaincre Kylian Mbappé d’apposer sa signature sur un nouveau bail, et pour cela, le Qatar serait prêt à faire des folies sur le plan financier et sportif.

Le Qatar veut faire de Mbappé le patron