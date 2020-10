Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Transfert, supporters… Valbuena en rajoute une couche sur son passage à l’OM !

Publié le 26 octobre 2020 à 1h00 par D.M.

Sous contrat avec l’Olympiakos, Mathieu Valbuena est revenu sur son passage à l’OM. Le joueur a évoqué également l’accueil des supporters lors de son grand retour au Vélodrome, alors qu’il évoluait à l’OL.

Titularisé ce mercredi lors de la rencontre de Ligue des champions qui opposait le club marseillais à l’Olympiakos, Mathieu Valbuena a joué un mauvais tour à son ancien club. Le joueur français, qui a évolué à l'OM entre 2006 et 2014, a délivré la passe qui a permis à Ahmed Hassan d’inscrire le but de la victoire pour la formation grecque (1-0). Après la rencontre, Valbuena a reconnu que ce match était particulier pour lui. « C'était un match très, très, spécial pour moi. Ce n'était pas facile, dans un contexte comme celui-là, de retrouver l'OM en Ligue des champions. Mais, quand on est sur le terrain, on joue (…) C'est un petit pincement au cœur mais je suis très content pour l'Olympiakos parce que je pense qu'on mérite cette victoire » avait-il déclaré.

« L’OM ? C’était un bond pour moi qui venait de National »