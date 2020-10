Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tout s’explique dans ce dossier surprenant de l’été !

Publié le 17 octobre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Longtemps annoncé sur le départ au cours du mercato estival, Morgan Sanson est finalement resté à l’OM. L’évolution du dossier peut sembler surprenante, et pourtant, le joueur apporte une explication assez claire sur ce choix.

En proie à de sérieuses difficultés financières, l’OM était promis à un exode de ses joueurs disposant de la plus grosse valeur marchande cet été, et Morgan Sanson en faisait donc logiquement partie. Le milieu de terrain phocéen disposait d’ailleurs d’une très belle cote en Premier League, et il avait décidé de collaborer avec le célèbre agent de joueurs Pini Zahavi pour lui trouver un beau point de chute durant le mercato estival. Mais finalement, Sanson n’a jamais quitté l’OM, et il s’en est expliqué sur les ondes de RMC Sport.

« J’étais venu chercher la Ligue des Champions en signant ici »