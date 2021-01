Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tout est relancé pour l’avenir de Villas-Boas !

Publié le 23 janvier 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Après avoir jeté un énorme froid sur son avenir à l’OM en indiquant qu’il avait présenté sa démission, André Villas-Boas fait machine arrière vendredi en conférence de presse.

Mercredi soir, après la défaite concédée par l’OM face au RC Lens (0-1), André Villas-Boas avait lâché une petite bombe sur son avenir : « Si j’ai pensé à démissionner ? La semaine dernière, oui, pas aujourd'hui. Ma place est à la disposition de la direction », indiquait l’entraîneur portugais, assurant donc qu’il avait présenté quelques jours auparavant sa démission, refusée par la direction de l’OM. Un discours qui jetait un énorme froid sur son avenir, et pourtant…

« On va continuer le travail »