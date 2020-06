Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Rami utilise Thauvin pour pousser un gros coup de gueule !

Publié le 17 juin 2020 à 7h30 par A.D.

Accusé d'avoir manqué un entrainement pour participer à Fort Boyard, Adil Rami a été licencié en 2019 pour faute grave. Comme le champion du monde français l'a clairement laissé entendre, la direction de l'OM n'aurait jamais osé en faire de même avec un joueur comme Florian Thauvin.

Adil Rami a toujours son licenciement en travers de la gorge. Lors de la saison 2018-2019, le champion du monde français a vu son contrat résilié pour faute grave. La direction de l'OM lui a notamment reproché d'avoir manqué un entrainement pour pouvoir participer au jeu télévisé Fort Boyard. Interrogé sur son départ lors d'un live sur Instagram en mars, Adil Rami s'en était pris à Jacques-Henri Eyraud, le président de l'OM, sans le citer : « Le problème avec Marseille, il est unique. Moi j'aime l'OM, mais c'est une personne qui a fait une erreur et c'est le club qui va payer, c'est ça qui est triste. On verra avec le temps. Moi j'ai été propre, j'ai été super sage, je n'ai pas parlé, on verra le jour du procès. Tout sortira. Mais c'est dommage. Pour les connaisseurs et les professionnels, ils savent exactement ce qu'il va se passer » .

«Thauvin, s’il fait Fort Boyard demain, vous lui résiliez son contrat ?»