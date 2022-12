Mercato - OM : Thauvin de retour dans le projet McCourt ? La réponse

Guillaume de Saint Sauveur

Ancien joueur emblématique de l’OM, Florian Thauvin avait quitté le projet McCourt à l’été 2021 pour rejoindre les Tigres de Monterrey. Son aventure au Mexique est en train de tourner au vinaigre, et malgré les rumeurs faisant état d’un retour en prêt à l’OM cet hiver, cette piste ne serait pas d’actualité.

Florian Thauvin serait sur le marché ! L’attaquant français de 29 ans, recruté par les Tigres de Monterrey au terme de son contrat avec l’OM à l’été 2021, ne serait plus en odeur de sainteté au sein du club mexicain, et un départ semble plus que jamais d’actualité pour le Champion du Monde 2018.

L’OM a été évoqué pour Thauvin

El Debate est même allé encore plus loin lundi en annonçant qu’un retour de Florian Thauvin à l’OM cet hiver était plausible, sous la forme d’un prêt de six mois, ce qui permettrait à l’attaquant français de se relancer dans un club qu’il connaît bien. Mais qu’en est-il vraiment dans ce dossier ?

« L’OM n’y a absolument jamais pensé »