Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Terrible nouvelle pour Longoria avec cette cible à 30M€ !

Publié le 30 juillet 2021 à 13h00 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Jeremie Boga est dans le viseur de l'OM et de plusieurs autres écuries de Ligue 1. Alors qu'il est également dans le coup pour l'attaquant de Sassuolo, l'Atalanta pourrait jouer un terrible coup à Pablo Longoria. En effet, Jeremie Boga serait la piste préférentielle de La Dea aux avant-postes.

Très performant sous les couleurs de Sassuolo, Jeremie Boga a la cote en Ligue 1. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'attaquant français est dans le collimateur de l'OM, l'OL, l'OGC Nice et le LOSC, mais ce n'est pas tout. En effet, Jeremie Boga a également des admirateurs en Italie, et notamment l'Atalanta. D'ailleurs, selon nos informations, La Dea a déjà formulé deux offres pour faire plier Sassuolo : une première de 19M€ et une seconde de 23M€. Toutefois, Sassuolo n'en démord pas et maintient son prix à 30M€. Malgré tout, la direction de l'Atalanta serait toujours aussi déterminée à recruter Jeremie Boga.

L'Atalanta ne lâche pas le morceau pour Jeremie Boga