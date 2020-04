Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sanson remplacé par un profil improbable cet été ?

Publié le 25 avril 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

À la recherche de bonnes affaires sur le plan financier pour le prochain mercato estival, l’OM aurait coché le nom de Jimmy Cabot.

Ce n’est plus un secret pour personne, l’OM vit une période très délicate sur le plan financier et devra donc plusieurs joueurs lors du prochain mercato estival pour renflouer ses caisses. Ainsi, plusieurs éléments avec une valeur marchande intéressante sont annoncés sur le départ, et Morgan Sanson fait notamment partie des concernés. Et pour le remplacer, l’OM pourrait tenter un coup surprenant à 0€… en Ligue 2 !

Cabot ciblé par l’OM ?

Comme l’a révélé France Football vendredi, l’OM aurait des vues sur Jimmy Cabot, le milieu de terrain du FC Lorient. En fin de contrat avec les Merlus en juin prochain, Cabot pourrait donc être recruté gratuitement, mais le club phocéen devra néanmoins composer avec la concurrence du Besiktas.