Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli, Vélodrome… Les grandes révélations de Cengiz Ünder sur son arrivée !

Publié le 19 octobre 2021 à 16h30 par B.C.

Recruté cet hiver par l’OM, Cengiz Ünder ne cache pas sa satisfaction d’avoir opté pour le club phocéen. Dans un entretien accordé au site de l’UEFA, l’international turc reconnaît l’importance de Jorge Sampaoli dans son arrivée à Marseille, mais également celle du public du Vélodrome.

Du changement était annoncé du côté de l’OM au début de l’été, et Pablo Longoria a tenu promesse avec pas moins de onze renforts au compteur. Prêté avec option d’achat cet été, Cengiz Ünder fait notamment partie des nouveaux visages de l'OM, et la recrue estivale apporte déjà satisfaction. L’international turc a trouvé le chemin des filets à quatre reprises lors de ses dix apparitions sous ses nouvelles couleurs, de quoi faciliter son intégration dans la cité phocéenne. Alors que le milieu offensif pourrait automatiquement prolonger son séjour à l’OM grâce à une obligation d’achat présente dans son contrat et activée selon certaines conditions, Jorge Sampaoli peut donc se réjouir de pouvoir compter sur Cengiz Ünder, qui ne cache pas de son côté sa satisfaction d’avoir opté pour l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival.

« J'ai commencé à regarder des vidéos des supporters marseillais sur Internet. Et ça m'a donné vraiment envie de jouer ici »

Interrogé par le site de l’UEFA, Cengiz Ünder s’est en effet montré très enthousiaste au moment d’évoquer ses premières semaines à Marseille, révélant notamment être tombé sous le charme du Stade Vélodrome et des supporters marseillais, qui ont fait pencher la balance cet été au moment où le joueur devait prendre une décision pour son avenir. « Je m'y suis vite habitué. Tout se passe très bien pour moi, j'ai progressé assez rapidement. J'ai accompli beaucoup de choses en peu de temps et je suis vraiment heureux d'être ici , explique Cengiz Ünder. J’ai beaucoup entendu parler de nos supporters avant de venir ici, par mes amis qui jouaient ici et via mes recherches sur Internet. Tout le monde sait que ce club possède des supporters incroyables. Et maintenant, je comprends de quoi il s'agit. Vous pouvez voir l'excellente relation entre le club et les supporters sur et en dehors du terrain. C'est l'une des choses qui m'a le plus touché. J'ai toujours rêvé de jouer pour de si merveilleux supporters. Et maintenant, je joue devant les meilleurs fans d'Europe. Cela me rend fier , ajoute le joueur de l’OM. Après ma première conversation avec le président, j'ai commencé à regarder des vidéos des supporters marseillais sur Internet. Et ça m'a donné vraiment envie de jouer ici, devant eux. Les vidéos ont eu une grande influence sur moi. Comme je l'ai dit, je suis vraiment content d'être ici, de jouer devant ces supporters. Je suis à la fois excité et heureux. (…) Les supporters de l'AS Roma étaient incroyables et différents. Par contre, je n'ai jamais joué devant un public à Leicester. Mais je peux dire que les meilleurs supporters sont ici, à Marseille. Ils ont une influence énorme. Dès que vous entrez sur le terrain, vous êtes happés par l'ambiance. On a l'impression qu'ils jouent à vos côtés. »

« Sampaoli est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de venir ici »