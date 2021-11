Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli va pouvoir compter sur sa star encore longtemps !

Publié le 11 novembre 2021 à 12h30 par G.d.S.S.

Véritable locomotive de l’OM cette saison, Dimitri Payet est l’élément le plus efficace de la formation de Jorge Sampaoli. Et bonne nouvelle pour le technicien argentin : son numéro 10 n’a clairement pas l’intention d’aller voir ailleurs d’ici la fin de sa carrière…

Alors qu’il reste à ce jour la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM après avoir été rapatrié pour 30M€ en janvier 2017 en provenance de West Ham, presque à l’aube de l’ère McCourt, Dimitri Payet (34 ans) est l’homme en forme du moment à Marseille. L’international français comptabilise 6 buts et 4 passes décisives en Ligue 1 depuis le début de la saison (10 apparitions), réussissant ainsi à pallier les lacunes constatées avec la longue absence d’Arkadiusz Milik ou encore le départ de Florian Thauvin lors du dernier mercato estival. Mais fort de cet excellent état de forme, Payet est-il assuré de rester encore longtemps à l’OM, où son contrat court jusqu’en juin 2024 ?

« Je sais que je terminerai ici »

Interrogé à l’occasion d’un live Twitch avec l’OM, Dimitri Payet a affiché un discours très clair quant à son avenir au club : « Le jour où je ne serais plus heureux, c’est le jour où j’arrêterai. (…) Je sais que je terminerai ici. (...) C’est pas demain que je vais m‘arrêter. J’aime jouer ici. Je ferai tout ce qu’il faut pour jouer le plus possible », a d’abord confié Payet, qui dispose pour son après-carrière d’une offre de reconversion de la part de la direction de l’OM : « Je veux rester proche du club et l’aider à grandir encore plus. Mais je ne me suis pas posé des questions sur mon rôle. Je ne suis pas encore là. Je suis encore joueur. Je jouerai mon rôle jusqu’à la fin », poursuit l’international français, qui n’a pas encore défini son futur rôle une fois qu’il aura raccroché les crampons avec l’OM.

Il n’a jamais été question d’un départ