Mercato - OM : Sampaoli réussit sa grande révolution dans le projet McCourt !

Publié le 19 octobre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

En décidant de laisser Steve Mandanda sur le flanc au profit de Pau Lopez, Jorge Sampaoli a opéré à une petite révolution au sein du projet McCourt. Et il ne semble pas le regretter…

Recruté par l’OM en provenance de l’AS Rome cet été, sous la forme d’un prêt avec option d’achat de 12M€, Pau Lopez est déjà en train de s’imposer comme un élément majeur du projet McCourt. Le gardien espagnol a pris la place de Steve Mandanda, et il enchaine les bonnes performances sous les couleurs de l’OM comme ce fut une nouvelle fois le cas dimanche soir contre Lorient (4-1). Un recrutement qui ravit déjà son entraîneur…

Sampaoli se félicite de l’arrivée de Pau Lopez