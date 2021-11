Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli peut s'appuyer sur un gros renfort inattendu !

Publié le 3 novembre 2021 à 16h30 par Arthur Montagne

Après un été très mouvementé durant lequel il a refusé de quitter l'OM, Duje Caleta-Car n'entrait plus dans les plans de Jorge Sampaoli et semblait se diriger vers une saison galère. Mais l'international croate est de retour au premier plan, et il compte bien justifier la confiance que lui accorde son entraîneur.

Duje Caleta-Car vit une année 2021 très compliquée qui a début par une grosse déception. En janvier dernier, Liverpool avait effectivement transmis une offre avoisinant les 26M€ afin de recruter le roc de Sibenik et ainsi compenser ses problèmes dans un secteur de jeu dévasté par les blessures. Mais l'OM a décliné cette proposition. Un coup dur pour l'international croate, immédiatement suivi d'un second avec le départ d'André Villas-Boas puis la nomination de Jorge Sampaoli qui ne semble pas être le plus grand fan de Duje Caleta-Car. Et pour cause, le technicien argentin a réclamé de nombreux renforts à ce poste cet été avec les arrivées de William Saliba et de Luan Peres, sans oublier le transfert définitif Leonardo Balerdi. Par conséquent, un départ cet été semblait être la solution la plus évidente, d'autant plus que l'OM souhaitait se séparer de l'ancien défenseur de Salzbourg afin de renflouer ses caisses. Des offres avoisinant les 15M€ sont arrivées en provenance de Wolverhampton et Valence. Mais cette fois-ci, c'est Duje Caleta-Car qui les a repoussées, ce qui aurait agacé Pablo Longoria. A tel point que le Croate s'est retrouvé sur le banc durant tout le début de saison et semblait se diriger vers une saison très compliquée avec un temps de jeu plus que restreint.

Après son transfert avorté, Caleta-Car savoure son retour au premier plan