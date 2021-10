Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli monte au créneau pour sa recrue phare !

Publié le 2 octobre 2021 à 4h15 par A.M.

En difficulté depuis le début de saison, Gerson peut toutefois compter sur le soutien de Jorge Sampaoli.

Première recrue estivale de l'OM, Gerson est également le joueur sur lequel le club phocéen a la plus investi. En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, au total, l'OM déboursera 30M€ pour le recrutement du milieu de terrain brésilien. Un investissement très important qui place Gerson parmi les joueurs les plus chers de l'histoire de l'OM avec Dimitri Payet et Kevin Strootman. Cependant, depuis le début de saison, Gerson peine à répondre aux attendes. Mais Jorge Sampaoli monte au créneau pour son joueur.

Sampaoli défend Gerson