Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli face à une menace inattendue en Angleterre…

Publié le 12 novembre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Recruté au prix fort par l’OM cet été à la demande de Jorge Sampaoli, Gerson peine encore à afficher son meilleur visage. Mais le milieu de terrain brésilien aurait toutefois des prétendants en Premier League.

« Quand je suis arrivé ici, je voulais bien faire, mais le foot c'est comme ça, il y a des hauts et des bas... Je suis en train de m'adapter, je fais du mieux possible pour répondre aux attentes », confiait Gerson fin octobre sur son intégration plutôt délicate à l’OM depuis son arrivée durant le mercato estival, qui devrait coûter au total 30M€ au club phocéen comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Le milieu de terrain, priorité absolue de Jorge Sampaoli à sa nomination au poste d’entraîneur en février dernier, ne parvient pas encore à montrer tout son potentiel avec l’OM. Et pourtant…

Gerson a la cote

Comme l’a révélé L’Equipe, deux clubs de Premier League auraient des vues sur Gerson et pourraient donc tenter de profiter de ses faiblesses actuelles à l’OM pour le relancer. Le quotidien sportif a néanmoins précisé qu’aucun départ n’était d’actualité pour le moment dans l’esprit de Gerson. Un soulagement pour Jorge Sampaoli…