Mercato - OM : Sampaoli a bien aidé Longoria pour boucler un dossier !

Publié le 8 juillet 2021 à 3h45 par A.M.

Prêté par Arsenal, Mattéo Guendouzi a reconnu que sa discussion avec Jorge Sampaoli a été décisive pour son choix de rejoindre l'OM.

Très actif cet été, Pablo Longoria a déjà bouclé l'arrivée de cinq recrues, à savoir Gerson (Flamengo), Konrad de la Fuente (FC Barcelone), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund), Cengiz Under (AS Roma) et Mattéo Guendouzi (Arsenal). Ce dernier débarque sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Et Mattéo Guendouzi révèle l'importance de Jorge Sampaoli dans son choix.

«C’est en grande partie grâce à lui aussi que je viens à Marseille»