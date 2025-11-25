Mercato - OM : Roberto De Zerbi au PSG, le divorce est immédiat !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis l’été 2024, Roberto De Zerbi est l’entraîneur de l’OM. Ayant signé jusqu’en 2027, l’Italien a semble-t-il trouvé le club parfait à ses yeux. Néanmoins, son avenir pourrait-il s’écrire loin de Marseille ? Le PSG pourrait-il notamment être une possibilité ? Salim Lamrani, qui connait bien De Zerbi en doute grandement.

Perçu comme l’un des entraîneurs les plus prometteurs de sa génération, Roberto De Zerbi était courtisé par tous les plus grands clubs européens. Finalement, à l’été 2024, c’est l’OM qui a raflé la mise à la surprise générale. L’Italien s’est donc envolé pour Marseille, un mariage parfait jusqu’à présent. De Zerbi s’épanouit donc aujourd’hui sur le banc de l’OM, mais dans le football, on le sait tout peut se passer…

« Je romprai définitivement les liens qui nous lient » C’est ainsi que Roberto De Zerbi pourrait-il notamment s’engager avec le PSG et devenir l’entraîneur du club de la capitale ? La question a été posée à Salim Lamrani, auteur du livre Le football selon Roberto De Zerbi et qui connait donc bien l’Italien. C’est ainsi qu’il a expliqué pour After FC : « J’ai du mal l’imaginer un jour sur le banc du PSG ? Le jour où Roberto De Zerbi signera au PSG, je romprai définitivement les liens qui nous lient. Je ne peux pas imaginer ».