Mercato - OM : Riolo tire la sonnette d’alarme pour le prochain transfert !

Après Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao, l’OM pourrait encore se renforcer offensivement d’ici la fin du mercato estival. En effet, au cours des derniers jours, on a beaucoup parlé d’un intérêt d’Edon Zhegrova. Alors que le Kosovar du LOSC serait très tenté à l’idée de poursuivre sa carrière à l’OM, Daniel Riolo a tenu à lâcher une mise en garde à propos de ce transfert.

Indiscutable au poste d’ailier droit à l’OM, Mason Greenwood pourrait bien voir de la concurrence débarquer dans les semaines à venir. En effet, comme ça a été révélé dernièrement, l’intérêt serait réciproque entre le club phocéen et Edon Zhegrova, annoncé en instance de départ du côté du LOSC. A 26 ans, le Kosovar se verrait donc poursuivre à l’OM. Un mariage idéal ?

« Il va juste falloir le calmer » Au micro de L’After Foot, Daniel Riolo a réagi à cet intérêt de l’OM pour Edon Zhegrova. C’est ainsi qu’il a tenu à mettre en garde à propos du caractère du Kosovar, qu’il faudra calmer s’il pose ses valises sur la Canebière : « Mon avis sur Zhegrova à l’OM ? Avant de me demander si à l’OM, pourquoi il y va, si c’est pour faire doublure, comment il va jouer, je pense que s’il y va et qu’il retrouve la forme, vu que c’est un mec qui est très talentueux, dans le contexte marseillais, il va juste falloir le calmer parce qu’il va vouloir en faire des tonnes et des caisses. Il va vouloir mettre le feu, son caractère qui semble coller avec le Vélodrome, il va vouloir en faire des tonnes sur les bouts de match qu’il aura. Il a quelque chose en pleine possession de ses moyens. Sur le Zhegrova qu’on a vu, il a quelque chose qu’il peut apporter à l’OM indéniablement ».