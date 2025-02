Mercato - OM : Riolo annonce un problème avec une recrue !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré la bonne impression d'ensemble qu'il a donné en match depuis son transfert à l'OM durant le mercato hivernal, Amine Gouiri n'a pas encore conquis Daniel Riolo. Ce dernier a affiché ses doutes dimanche soir sur RMC Sport au sujet de l'attaquant algérien, et évoque un problème pour l'OM avec ce choix d'attaquant.

Après le départ d'Elye Wahi, l'OM était en quête d'un nouveau buteur et a finalement jeté son dévolu sur Amine Gouiri (24 ans). Ce dernier a débarqué du Stade Rennais pour 20M€, et lors de ses deux premières apparitions avec le maillot marseillais contre l'OL (3-2) et Angers (2-0), Gouiri a déjà délivré 3 passes décisives.

Riolo pas emballé par Gouiri

Pourtant, le nouvel attaquant de l'OM est encore loin d'avoir convaincu Daniel Riolo : « Pour moi, Gouiri a tout à prouver, tout à me donner parce qu’on ne le connaît pas. Je ne trouve pas qu’il fait un si bon match. Il a beaucoup à me montrer », a indiqué l'éditorialiste en direct dans l'After Foot sur RMC Sport dimanche après la victoire de l'OM à Angers.

« Un 9 qui n’est pas un numéro 9 »

« Il faut qu’ils aient pour la saison prochaine de la vitesse. Ils ont mis de la technique dans leur équipe, mais c’était lent. Ça joue avec un 9 qui n’est pas un numéro 9 (Gouiri). Je suis désolé, je suis déjà en train de penser à la suite. De Zerbi doit déjà penser à la saison prochaine, les ambitions du club etc. Il faudra encore plus de joueur technique, plus de vitesse, de percussion », poursuit Riolo, qui estime donc que l'OM a fait une erreur de casting en estimant qu'Amine Gouiri était un buteur.