OM: Révolution dans le projet McCourt, le vestiaire de Tudor valide

Publié le 11 septembre 2022 à 17h30 par Bernard Colas

Cet été, du mouvement était attendu au sein de l’OM, mais c’est une petite révolution qui a eu lieu du côté du Vélodrome, avec la nomination d’un nouvel entraîneur et l’arrivée de douze nouveaux joueurs, à l’instar d’Alexis Sanchez, Jordan Veretout ou encore Éric Bailly. Un changement payant jusqu’à maintenant sur le plan sportif et qui est validé en interne.

Si les départs attendus de Boubacar Kamara ou encore William Saliba laissaient présager quelques arrivées de taille dans la cité phocéenne, l’Olympique de Marseille n’a pas fait les choses à moitié en réalisant un mercato XXL. Au final, Pablo Longoria a mis la main sur douze renforts, parmi lesquels figurent notamment Alexis Sanchez, Éric Bailly, Jonathan Clauss ou encore Jordan Veretout, des choix payants puisque l’OM réalise un excellent début de saison, lui permettant d’être à égalité de points avec le PSG, leader de la Ligue 1.

Après Sampaoli, Tudor impose sa patte

Critiqué à son arrivée, Igor Tudor a réussi jusqu’à maintenant à faire les bons choix afin de permettre à l’OM d’enchaîner les résultats satisfaisants en Championnat. Alors que Jorge Sampaoli faisait l’unanimité ou presque dans la cité phocéenne, le Croate parvient à faire oublier l’Argentin et semble avoir convaincu son groupe. « Oui, il a une posture rigide, militaire, vous pouvez l'appeler comme ça, mais c'est une question d’habitude , a récemment confié Nuno Tavares sur RMC . Et s'il y a quelque chose que nous n'aimons pas, on peut discuter avec lui. Il est toujours ouvert pour répondre aux éventuels doutes. Donc ce n'est pas vraiment militaire comme vous dites. Il est exigeant, comme n'importe quel entraîneur doit l'être. Mais on s'habitue bien au système et c'est ça le plus important . » Des propos appuyés par Jordan Veretout : « Le jeu que propose le coach, ça ne peut que fonctionner avec le groupe parce que c’est un coach qui est basé sur le jeu offensif. Il faut beaucoup de rigueur aussi, parce que c‘est beaucoup de risques. Il va falloir aussi bien défendre, presser haut. »

Un effectif complet pour une saison chargée

Igor Tudor est donc adopté, tout comme les dernières recrues de l’Olympique de Marseille. « On a quand même un très bel effectif cette saison. C’est pour ça qu’on va pouvoir enchaîner beaucoup de matchs avec beaucoup d’intensité comme on a fait sur les matchs depuis le début de la saison », reconnaissait Matteo Guendouzi après la victoire contre le LOSC (2-1) samedi. « On a un effectif complet et c'est notre force. On est cohérents dans ce qu'on fait depuis le début de la saison mais on ne s'enflamme pas, le championnat est long, on prend ce qu'il y a à prendre », ajoute Jordan Veretout. Parmi les coups gagnants de Pablo Longoria, on retrouve notamment Alexis Sanchez, qui n’a pas mis longtemps avant de se montrer indispensable à l’OM.

