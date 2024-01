Mercato - OM : Renfort surprise à Marseille pour Papin

Thibault Morlain

Ancien conseiller de Pablo Longoria à l'OM, Jean-Pierre Papin s'est retrouvé au coeur de la dernière restructuration du club phocéen. La légende olympienne a été propulsé sur un banc de touche, pas celui de l'équipe première mais celui de la réserve de l'OM. Papin officie donc maintenant en National 3 et voilà qu'il pourra désormais compter sur le renfort de Stéphane Sparagna.

Formé à l'OM, Stéphane Sparagna n'aura joué que 19 matchs avec les professionnels. D'abord prêté à Auxerre, il a fini par faire ses valises en 2017. Parti au Portugal, il est revenu en France en 2021, d'abord au Red Star et depuis le début de la saison à Aubagne. Mais voilà que l'aventure n'aura pas duré longtemps pour Sparagna puisque le voilà de retour à l'OM. En effet, il s'est engagé avec l'équipe réserve de Marseille et va ainsi donner un coup de main au groupe de Jean-Pierre Papin en National 3.



« L'impression de boucler la boucle »

Se confiant à La Provence , Stéphane Sparagna a évoqué son retour à l'OM et le fait d'évoluer sous les ordres de Jean-Pierre Papin. « J'ai l'impression de boucler la boucle. J'ai commencé à l'OM, j'ai fait un bon bout de chemin et puis, là, j'y retourne avec un autre rôle puisque c'est pour encadrer les jeunes de la réserve. Et j'en suis très content. Papin ? C'est une légende de l'OM, Ballon d'Or en 1991. C'est un plaisir de côtoyer ces personnes-là. Ça permer de continuer à apprendre ».

« Je vais me donner à fond »