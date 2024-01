Mercato - PSG : Cette star balance tout sur son transfert

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a tenté de boucler le transfert d'Harry Kane, sans succès. Finalement, le club parisien s'est rabattu sur Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Alors qu'il a quitté Tottenham pour rejoindre le Bayern, le buteur anglais de 30 ans a expliqué son choix.

Désireux de renforcer la pointe de son attaque, le PSG avait prévu de recruter deux nouveaux joueurs l'été dernier. Dans un premier temps, Luis Campos souhaitait boucler la signature d'Harry Kane et de Victor Osimhen. Toutefois, ces deux transferts ont capoté. D'une part, Harry Kane a préféré rejoindre le Bayern. D'autre part, le Napoli s'est montré trop gourmand pour la vente de Victor Osimhen.

Mercato - PSG : Mbappé reçoit un cadeau qui se transforme en flop https://t.co/FcqguCUyOD pic.twitter.com/e8IwF2ckqM — le10sport (@le10sport) January 15, 2024

Kane a préféré le Bayern au PSG

Alors que les arrivées d'Harry Kane et de Victor Osimhen sont tombées à l'eau, le PSG s'est finalement tourné vers Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Et heureusement pour le club de la capitale, il a réussi à s'entendre avec les deux joueurs, ainsi qu'avec leurs clubs respectifs, à savoir Benfica et l'Eintracht Francfort.

«Le Bayern Munich était une très bonne option pour moi»