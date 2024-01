Mercato - OM : Ça bouge à Marseille, une recrue surprise en approche ?

Hugo Chirossel

Après avoir enregistré l’arrivée de Jean Onana au milieu de terrain, l’OM a fait du recrutement d’un latéral gauche sa priorité, d’autant plus que Renan Lodi est sur le point d’être transféré à Al-Hilal. Dans cette optique, les dirigeants marseillais s’intéressent à Josh Doig, un dossier qui devrait être bouclé rapidement, mais une autre recrue dont l’identité n’a pas été dévoilée pourrait elle aussi arriver.

Ce n’est pas un secret, après avoir obtenu le prêt avec option d’achat de Jean Onana en provenance de Besiktas, l’OM veut désormais s’attacher les services d’un latéral gauche. Si dans un premier temps l’objectif était de trouver une doublure à Renan Lodi, ce dernier va finalement quitter Marseille, six mois seulement après son arrivée. Recruté contre 13M€ alors qu’il évoluait à l’Atlético de Madrid, l’international brésilien (19 sélections) va s’engager avec Al-Hilal, une opération qui devrait rapporter 25M€ bonus compris à l’OM selon Foot Mercato .

Mercato - OM : Le club plombé par une vieille connaissance ? https://t.co/uIr5z0RFEo pic.twitter.com/g2ISSWgWSh — le10sport (@le10sport) January 15, 2024

L’OM touche au but pour Doig

Dans ces conditions, l’OM est dans l’obligation d’accélérer ses recherches à un poste où, en raison du départ imminent de Renan Lodi, Gennaro Gattuso n’a plus aucun latéral gauche de métier à sa disposition. Depuis plusieurs jours, les dirigeants marseillais sont annoncés sur la piste de Josh Doig. Si l’OM tient un accord avec l’Écossais de 21 ans, l’Hellas Vérone, où il est sous contrat jusqu’en juin 2026, ne semble pas vouloir faciliter son transfert à Marseille et tentait ces derniers jours de l’envoyer à Sassuolo.

Un transfert surprise imminent ?