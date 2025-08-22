Mercato - OM : Rabiot avec N’Golo Kanté, l’invitation surprise !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Prié de se trouver un nouveau point de chute d’ici la fin du mercato alors que l’OM ne compte plus sur lui pour l’avenir, Adrien Rabiot ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Et un ancien buteur de Ligue 1 incite le milieu de terrain de l’équipe de France à imiter N’Golo Kanté et à opter pour un transfert lucratif en Arabie Saoudite.

Après la bagarre qui a éclaté dans le vestiaire de l’OM vendredi dernier après la défaite à Rennes (1-0) entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot, les deux joueurs se retrouvent donc placés sur la liste des transferts et doivent trouver un nouveau club au plus vite. Difficile pour Rabiot de dégoter un challenge lui garantissant un salaire aussi conséquent qu’à l’OM, et c’est pourquoi Frédéric Piquionne l’invite à opter pour une destination exotique.

« Chacun joue sa partition » « L’affaire Rabiot rappelle que dans le football y a pas de principes mais que des intérêts. Chacun joue sa partition pour perdre le moins possible », indique Piquionne via un post sur son compte X, avant de glisser un conseil au milieu de terrain de l’OM : signer en Arabie Saoudite comme l’avait fait N’Golo Kanté par le passé.