Mercato - OM : Quand Frank McCourt est incité à vendre l’OM…

Publié le 6 juin 2020 à 5h15 par T.M.

Alors qu’une vente de l’OM fait énormément parler ces dernières semaines, selon certains, Frank McCourt aurait tout intérêt à céder le club phocéen maintenant.

Vendra ou ne vendra pas ? Quelles seront les intentions de Frank McCourt avec l’OM ? Arrivé en 2016, l’Américain avait de grandes ambitions pour le club phocéen, mais entre les rêves et la réalité, il y a un énorme fossé pour le projet McCourt. Une situation compliquée sur le plan sportif et économique qui fait dire à certains que l’ancien patron des Dodgers pourrait faire place nette à la tête de l’OM. Alors que les démentis ont été nombreux à ce sujet, il n’empêche que ce serait le bon moment de vendre pour Frank McCourt.

« C’est le moment idéal pour vendre, tout comme ça l’est pour un acheteur »