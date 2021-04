Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : PSG, Qatar... Cette énorme sortie sur la vente du Vélodrome !

Publié le 3 avril 2021 à 22h10 par D.M.

Ancien maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin a réagi à l'actualité de l'OM et notamment à la déclaration de Benoît Payan, qui souhaite vendre le stade Vélodrome.

Les rumeurs sur la vente de l’OM continuent de passionner les supporters marseillais. Frank McCourt a pris la direction de la cité phocéenne et a répété que le club n’était pas à vendre. Mais de son côté, le journaliste Thibaud Vézirian campe sur ses positions et annonce que des investisseurs venus d’Arabie Saoudite devraient prendre le contrôle de l’OM. C’est dans ce contexte rempli d’incertitudes que le nouveau maire de Marseille, Benoît Payan, a fait part de son désir de vendre le stade Vélodrome. « Moi le stade, je veux le vendre. Il nous coûte trop d’argent, je l’ai dit quand j’étais dans l’opposition et je le ferai si je trouve un acheteur. Je me débrouillerai dans les mois et les années à venir pour trouver un acheteur. Le stade, ce n’est plus possible. 15M€ de la poche des Marseillaises et Marseillais pendant 30 ans, c’est terminé » avait-il déclaré en février dernier.

« Ce n'est pas le Paris Saint-Germain ici »