Mercato - Barcelone : Cette précision sur le tour d’Europe de Raiola pour Haaland !

Publié le 3 avril 2021 à 21h00 par H.G.

Alors que Mino Raiola fait actuellement un tour d’Europe afin de discuter avec les prétendants à la signature d’Erling Haaland, cette démarche du célèbre agent cacherait une idée bien précise qu’il aurait en tête.

Tout indique qu’Erling Haaland animera grandement la prochaine fenêtre estivale des transferts. En effet, le buteur de 20 ans du Borussia Dortmund est annoncé sur les tablettes de bon nombre de clubs, parmi lesquels figurent le FC Barcelone, le Real Madrid ou encore Manchester City. D’ailleurs, de premières démarches concrètes ont eu lieu cette semaine puisque les dirigeants du Barça ont rencontré son agent Mino Raiola ainsi que le père d’Erling Haaland pour amorcer des discussions, avant que le board du Real Madrid en fasse de même.

Mino Raiola veut mettre le Borussia Dortmund sous pression !