Mercato - OM : Poutine, Russie... Déjà une première certitude pour la vente du club ?

Publié le 2 juillet 2020 à 13h45 par B.C.

Alors que le projet porté par Mourad Boudjellal pour le rachat de l'OM est actuellement au cœur de l'actualité, d'autres personnes seraient intéressées par le club phocéen, à commencer par un oligarque russe proche de Vladimir Poutine. Cependant, cette piste ne serait plus d'actualité.

Actuellement, le nom de Mourad Boudjellal revient sur toutes les lèvres à Marseille. Et pour cause, l'ancien président du RCT est porteur d'une offre de rachat qui pourrait marquer l'histoire de l'OM, mais il ne serait pas le seul à avoir des vues sur le club phocéen. Dernièrement, Georges Malbrunot, grand reporter au Figaro , a en effet annoncé qu'un oligarque russe était déjà passé à l'action pour le rachat de l'Olympique de Marseille : « J’ai appris qu’un oligarque russe avait fait une offre il y a quinze jours sur proposition et insistance de Vladimir Poutine. C’est un oligarque russe dont je ne connais pas le nom et dont les comptes ont été gelés aux États-Unis. »

La piste russe pas d'actualité pour l'OM ?