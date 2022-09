Foot - Mercato - OM

OM : Poussé vers la sortie par Longoria, il s’exprime

Publié le 17 septembre 2022 à 02h45 par Guillaume de Saint Sauveur

C’est désormais officiel, Cédric Bakambu a résilié son contrat avec l’OM pour s’engager avec l’Olympiakos jusqu’en 2024. Un nouveau chalenge pour le buteur congolais qui n’entrait pas dans les plans d’Igor Tudor et Pablo Longoria, et Bakambu a fait ses adieux aux supporters marseillais.

Recruté libre en janvier dernier après la fin de son aventure en Chine, Cédric Bakambu (31 ans) espérait certainement se relancer à l’OM et retrouver un projet sur le long terme en Europe. Il n’en a finalement rien été pour le buteur congolais, poussé vers la sortie par Pablo Longoria six mois seulement après son arrivée.

Bakambu à l’Olympiakos

En effet, Cédric Bakambu a officialisé vendredi la résiliation de son contrat avec l’OM et son arrivée dans la foulée à l’Olympiakos, où il est désormais engagé jusqu’en 2024. Un nouveau challenge pour l’ex-Sochalien.

