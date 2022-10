Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Poussé vers la sortie par Longoria, il révèle les coulisses de son transfert

Publié le 27 octobre 2022 à 14h00

Amadou Diawara

Devenu indésirable à l'OM, Nemanja Radonjic a été poussé vers la sortie par sa direction lors du dernier mercato estival. Et l'attaquant serbe de 26 ans a choisi de rejoindre le Torino. Prêté avec obligation d'achat (sous conditions) au club italien, Nemanja Radonjic a dévoilé les coulisses de son transfert.

Lors du dernier mercato estival, l'OM s'est montré actif sur le marché. En effet, Pablo Longoria a bouclé plusieurs transferts, et notamment ceux d'Alexis Sanchez, Amine Harit, Eric Bailly, Jordan Veretout, Nuno Tavares et de Jonathan Clauss. En parallèle, le président de l'OM a fait le ménage dans l'effectif d'Igor Tudor, en se débarrassant de Jordan Amavin, Lucas Perrin, Kevin Strootman, d'Alvaro Gonzalez et de Nemanja Radonjic, entre autres. En ce qui concerne l'international serbe, il s'est engagé en faveur du Torino sous la forme d'un prêt avec obligation d'achat sous conditions.

«J'ai dit à mon agent : "Je ne veux que le Toro"»

Epanoui depuis sa signature au Torino, Nemanja Radonjic s'est livré sur son transfert. Plus précisément, l'attaquant de 26 ans a dévoilé les coulisses de son départ de l'OM. « Cet été, j'ai dit à mon agent : "Je ne veux que le Toro". J'aimais l'idée de retourner en Italie et je voulais travailler avec (Ivan) Juric. Avant de signer, le coach m'a dit : "J'ai besoin de toi". J'ai trouvé un club qui me plaçait au centre (du projet), c'était fondamental. Je voulais tellement le Torino que j'ai même renoncé à une partie de mon ancien salaire » , a précisé Nemanja Radonjic, avant d'en rajouter une couche.

