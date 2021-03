Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour oublier Thauvin, Longoria se voit proposer... le «Mahrez Scandinave» !

Publié le 11 mars 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que Florian Thauvin devrait quitter l'OM cet été, Nabil Djellit tient déjà une idée pour remplacer le Champion du monde dont le contrat arrive à échéance le 30 juin.

En fin de saison, Pablo Longoria, désormais président de l'OM, devrait réaliser une sacrée revue d'effectif. Et pour cause, de nombreux joueurs arrivent en fin de contrat, à commencer par Florian Thauvin qui a de grandes chances de partir libre cet été. Le club phocéen va donc devoir s'activer pour sa succession. Et dans cette optique, Nabil Djellit a sa petite idée et recommande à l'OM de miser sur Skov Olsen (21 ans) international danois qui évolue à Bologne.

Skov Olsen la bonne pioche ?