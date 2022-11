Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour le transfert de Gerson, ça coince

Publié le 12 novembre 2022 à 06h15

Thomas Bourseau

Gerson n’est pas autant utilisé que la saison dernière à l’OM et son clan a acté son avenir à Marseille ces dernières semaines. Un départ pour Flamengo enflamme la toile, mais à ce jour, cette opération ne serait pas sur le point d’être bouclée.

En marge du prochain mercato hivernal, il semblerait que Gerson soit proche d’un départ de l’OM. Son père Marcao faisait passer le message suivant à L’Équipe le 24 octobre dernier alors que le statut de Gerson a changé sous Igor Tudor comparé à la saison dernière avec Jorge Sampaoli.

Le clan Gerson a tapé du poing sur la table

« On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n'a eu aucune explication de la part du coach. C'est pour ça que je vais parler à Pablo (Longoria) aujourd'hui (lundi) pour savoir ce qu'il se passe. Physiquement, Gerson est en pleine forme mais il est triste et énervé. Et moi aussi ! ». Ces derniers jours, il a été question d’un transfert à Flamengo, l’ancien club du Brésilien qui ne sera pas du voyage au Qatar avec la Seleçao .

Pas d’accord avec Flamengo

Néanmoins, d’après les informations divulguées par le journaliste Venê Casagrande, il n’y aurait toujours pas d’accord entre l’OM et Flamengo pour le transfert de Gerson qui est attendu à Rio selon divers médias. Pour autant, le manque d’avancée concrète dans cette opération repousse le transfert de Gerson à l’instant T.