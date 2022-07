Mercato - OM : Pour le successeur de Kamara, Longoria double l'OL et le LOSC

Foot - Mercato - OM

Parti cet été à Aston Villa, Boubacar Kamara a quitté son club formateur gratuitement. Pour le remplacer, l’OM penserait à Riechedly Bazoer, l’international néerlandais. Dans ce dossier, Pablo Longoria aurait devancé l’OL et le LOSC dans les négociations.

Même si le mercato de l’OM a été entaché par l’annonce surprise du départ de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria continue de travailler sur l’effectif marseillais. Pour cette saison où l’OM jouera la Ligue des Champions, le président espagnol doit absolument renforcer le onze olympien. Et cela commence par trouver un successeur à Boubacar Kamara, parti libre du côté d’Aston Villa.

Pour prendre la relève du néo international français, l’OM serait intéressé par Riechedly Bazoer. Libre de tout contrat depuis son départ de Vitesse Arnhem, l’international néerlandais serait même proche de trouver un accord de principe avec l’OM. Une fois de plus, Pablo Longoria aurait distancé de sérieux concurrents, notamment en France…

Exclusive | Marseille are close to reaching an agreement in principle to sign Dutch international midfielder Riechedly Bazoer (25), although new manager Igor Tudor will have a say on whether the transfer is confirmed in the coming days.https://t.co/jUIMM8HSFn