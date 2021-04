Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour la succession de Ntcham, Longoria devra lâcher 15M€ !

Publié le 8 avril 2021 à 22h10 par A.M.

En quête d'un nouveau milieu de terrain, l'OM s'intéresserait à Gedson Fernandes. Mais ce transfert aurait un coût estimé à 15M€.

L'une des priorités de l'Olympique de Marseille pour cet été sera de recruter au moins un milieu de terrain. Et pour cause, Michaël Cuisance et Olivier Ntcham ne devraient pas être conservés cet été malgré les options d'achat négociées lors de leur prêt. D'autre part, l'avenir de Boubacar Kamara est également incertain, ce qui risque d'affaiblir de manière drastique l'entrejeu de l'OM, qui a déjà perdu Morgan Sanson cet hiver. Dans cette optique, Pablo Longoria ciblerait Gedson Fernandes selon les informations du média turc Fotomaç . Mais afin de recruter le milieu de terrain portugais prêté par Benfica à Galatasaray cette saison, il faudra débourser entre 10 et 15M€ d'après Alexandre Ribeiro rédacteur en chef du site Trivela .

«Pour Gedson Fernandes, ce ne sera pas moins de 10/15M€»