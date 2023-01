Mercato - OM : Pour cet international français, Longoria n’a rien pu faire

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Prêté par Arsenal à l’OM la saison dernière, William Saliba a donné des regrets à Pablo Longoria. Excellent sous les ordres de Jorge Sampaoli à Marseille, le défenseur central a été sollicité par le président espagnol pour rester en Ligue 1. Mais malgré une offre XXL de la part de l’OM, Saliba est retourné à Arsenal. Il avait expliqué son choix.

William Saliba avait été l’une des belles trouvailles de l’OM durant l’été 2021. A la recherche de renforts en défense centrale, le club marseillais avait tenté ce pari, alors que le joueur ne rentrait pas dans les plans d’Arsenal. Arrivé sous la forme d’un prêt, Saliba a très vite réussi à convaincre Jorge Sampaoli, jusqu’à s’installer comme un titulaire en puissance et être appelé par Didier Deschamps en équipe de France. Assez logiquement, Pablo Longoria, le président de l’OM, avait essayé de négocier un transfert avec Arsenal.

Longoria voulait conserver Saliba

« On a eu beaucoup de conversations où il était question d’analyser la saison de William Saliba, notamment lors des dernières journées. Il sort d’une saison extraordinaire, avec un nombre de matchs disputés parmi les plus élevés d’Europe. Il a en plus rejoint l’équipe de France, ce qui est incroyable à son âge. On a beaucoup discuté en interne de ce qu’on peut faire, pour savoir quelles sont les possibilités. Il faut se parler, voir s'il y a la possibilité de trouver un accord entre les clubs, il y a la volonté du joueur, la volonté du club.. . » avait déclaré Pablo Longoria en mai dernier..

Saliba souhaitait retourner à Arsenal

Comme annoncé par Foot Mercato et le journaliste italien Fabrizio Romano, l’OM était prêt à offrir une grosse somme à Arsenal pour s’attacher définitivement les services de William Saliba. Mais grâce à son excellente saison à Marseille, l’international français a enfin obtenu sa chance à Arsenal. Et le joueur ne souhaitait pas la laisser passer..

« Je suis revenu plus fort, avec de nouvelles ambitions »