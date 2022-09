Foot - Mercato - OM

OM : Pour ce transfert, Pablo Longoria a réussi un coup de maître

Publié le 8 septembre 2022 à 06h00 par Thomas Bourseau

Président de l’OM, Pablo Longoria pourrait ne cesse de redessiner l’effectif de l’Olympique de Marseille depuis sa nomination en tant que président en février 2021. Et lors des négociations avec les potentielles recrues concernées, Longoria parvient à convaincre le joueur en question malgré des intérêts de plus grands clubs comme Chelsea et l’Atletico de Madrid comme ce fut le cas avec Jonathan Clauss cet été.

Fin communiquant et négociateur, Pablo Longoria sait y faire lorsqu’il s’agit de convaincre les joueurs qu’il désire de signer à l’OM. Ce fut notamment le cas d’Alexis Sanchez à l’intersaison, mais aussi d’Eric Bailly qui a avoué avoir été surpris des arguments avancés et des secrets divulgués par le président de l’OM pour le faire venir à Marseille.

Longoria a su trouver les mots pour convaincre Clauss de revenir à Marseille

Et il faut croire que Pablo Longoria a usé du même stratagème avec Jonathan Clauss quelques semaines plus tôt. « Quand il m’a appelé, j’ai senti qu’il voulait faire de Marseille, qui est déjà un grand club, un club encore plus grand (il répète, geste à l’appui). Il me disait : « Quand je vois ton jeu, j’ai l’impression que tu en veux encore plus. » Et moi, j’ai appris à être comme ça depuis petit : à partir du moment où j’ai eu la chance de gratter un petit niveau par-ci par-là, j’ai pris goût à vouloir encore grimper. Évidemment, l’échelle est différente : lui est président, moi joueur ». a confié Clauss lors d’un entretien accordé au Parisien ces dernières heures.

Transferts - OM : Saliba, Nuno Tavares... Les secrets du mercato de Pablo Longoria https://t.co/4Sn7Wmaec9 pic.twitter.com/kd1MPBbz7S — le10sport (@le10sport) September 7, 2022

Clauss a baissé son salaire pour signer à l’OM

À l’occasion d’une entrevue récemment accordée à Canal+ , le latéral/piston droit avait révélé avoir fait une croix sur un salaire plus important pour avoir la chance d’arborer la tunique de l’OM. « Oui j’ai baissé mon salaire. Il y a eu des discussions. On s’est appelé plusieurs fois. J’avais un objectif, c’était de venir ici. J’ai jamais été gourmand dans ma vie. Aujourd’hui, l’argent c’est très bien, je sais que ça va me permettre de vivre tranquillement, mais ce n’est pas ma première motivation. Ça s’est fait naturellement, il n’y a pas eu de problèmes en particulier ».

…il est aussi venu pour remplir l’objectif Mondial