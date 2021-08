Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour Andy Delort, c'est imminent !

Publié le 27 août 2021 à 20h10 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, toutes les parties sont tombées d'accord pour le transfert d'Andy Delort à l'OGC Nice. Le buteur du Montpellier HSC devrait passer sa visite médicale ce samedi chez les Aiglons.

Andy Delort va s'engager très prochainement en faveur de l'OGC Nice. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, il existe un accord entre toutes les parties pour le transfert de l'international algérien chez les Aiglons . Selon nos informations de ce mardi, l'opération Delort va dépasser les 10M€. Et il ne reste plus que quelques détails à régler, en plus de la visite médicale du joueur, avant que l'OGC Nice puisse officialiser l'arrivée d'Andy Delort.

Visite médicale à Nice ce samedi pour Andy Delort ?