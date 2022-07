Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pisté par Longoria, il souhaite absolument débarquer à l’OM

Publié le 14 juillet 2022 à 10h30 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 14 juillet 2022 à 10h34

Alors que l’OM en pince pour Jonathan Clauss et a déjà fait parvenir une offre au RC Lens pour tenter de boucler au plus vite son transfert, le latéral droit français est très intéressé par ce challenge et semble très motivée à l’idée de boucler cette opération avant la fin du mercato.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le RC Lens, Jonathan Clauss (29 ans) va avoir un choix décisif à faire pour la suite de sa carrière. Le latéral droit, qui a vu sa carrière prend une autre dimension ces derniers mois avec ses premières sélections en équipe de France et des intérêts annoncés de plusieurs cadors étrangers (Chelsea, Atlético de Madrid), est donc logiquement en train d’animer ce mercato estival 2022. Et l’OM a décidé de mettre le paquet sur Clauss.

L’OM donne tout pour Clauss

En effet, L’EQUIPE annonce dans ses colonnes du jour que Pablo Longoria aurait fait parvenir au RC Lens une offre de 5M€ + 1M€ de bonus pour tenter de boucler le transfert de Jonathan Clauss et d’apporter une nouvelle concurrence à Pol Lirola. Néanmoins, cette offre de l’OM a été jugée insuffisante par le RC Lens, qui réclame au minimum 10M€ pour lâcher son défenseur à un an de la fin de son contrat. Une somme que l’OM ne semble pas vraiment disposé à verser, ne souhaitant pas non plus surpayer Jonathan Clauss.

Clauss est chaud pour l’OM

Toujours selon les révélations de L’EQUIPE , Jonathan Clauss est de son côté très motivé à l’idée de signer à l’OM cet été, ce qui lui permettrait donc de découvrir la Ligue des Champions mais également de franchir un nouveau cap dans sa carrière, intéressant à quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar avec l’équipe de France. Selon le quotidien sportif, un accord contractuel est d’ailleurs déjà poche d’être trouvé entre le clan Clauss et l’OM.

