Mercato - OM : Payet, Thauvin… Daniel Riolo donne la marche à suivre pour le mercato !

Publié le 27 janvier 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que l’OM s’apprête à vivre de grands changements en interne dans les mois à venir, Daniel Riolo conseille Pablo Longoria sur les choix à faire.

Entre Florian Thauvin qui arrivera en fin de contrat en juin prochain, les éventuelles ventes qui seront effectuées pour remplir les caisses et surtout l’avenir très flou d’André Villas-Boas, l’OM va connaître de nombreux changements dans les mois à venir. Pablo Longoria peut donc d’ores et déjà s’attendre à un été très agité, et sur les ondes de RMC Sport , Daniel Riolo lui a donné plusieurs conseils au directeur sportif de l’OM, dont celui de pousser également vers la sortie Dimitri Payet.

« Il faudra sortir les deux joueurs cadres »