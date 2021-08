Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dimitri Payet fait une annonce pour son avenir !

Publié le 9 août 2021 à 20h00 par La rédaction

Redevenu le chef d'orchestre du jeu de l’OM, Payet profite de ses dernières années de carrière. Mais ne compte pas s’arrêter en si bon chemin pour autant.

Très à son avantage lors des matchs de préparation, Dimitri Payet a encore été éblouissant face à Montpellier. Buteur sur coup-franc puis auteur d’un geste de classe, il a donné la victoire à l’OM alors que la situation était très mal embarquée (le MHSC menait 2-0 à la pause). Le Réunionnais retrouve enfin des couleurs après une saison difficile et compte bien fouler les pelouses de Ligue 1 encore un certain temps. Alors qu’il lui reste encore 3 ans de contrat, Payet aimerait encore continuer l’aventure marseillaise. Et ce, même s’il aura 37 ans en 2024.

« Je ne suis pas sûr d’arrêter en 2024 »