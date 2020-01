Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Paul Aldridge pourrait déjà faire très mal à André Villas-Boas !

Publié le 24 janvier 2020 à 4h45 par A.M.

Arrivé au sein de la direction de l'OM il y a quelques jours, Paul Aldridge ne serait pas étranger à l'intérêt de West Ham pour Dimitri Payet.

« Aldridge a une large expérience de dirigeant au plus haut niveau dans le football anglais, un réseau et c'est quelqu'un dont l'éthique est totale. Il va nous aider sur le marché des transferts mais pas seulement. Il nous apportera son savoir-faire et ses conseils sur le fonctionnement du club, les infrastructures et l'accueil des supporters ». Il y a quelques jours, Jacques-Henri Eyraud assurait que Paul Aldridge n’interférait pas sur le mercato, il semblerait qu'en coulisse, le dirigeant britannique ait commencé à travailler sur la vente de joueurs.

Aldridge préparerait la vente de Payet